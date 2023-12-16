В США рассказали об огромной «стратегической катастрофе» для страны

Полковник Макгрегор назвал Ирак огромной «стратегической катастрофой» для США

Американские военнослужащие должны покинуть Ирак, их присутствие в стране — огромная «стратегическая катастрофа». С таким призывом выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

По его данным, сейчас в Ираке находятся свыше пяти тысяч солдат США, которых военный называет «сидячими мишенями». Он подчеркнул, что не понимает цели их пребывания в стране. «Для чего мы здесь? Чтобы скрыть тот факт, что мы потерпели неудачу в Ираке? Ирак стал огромной стратегической катастрофой, мы создали хаос», — заявил Макгрегор.

В пятницу, 15 декабря, американская авиабаза Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака вновь подверглась нападению беспилотника иракских шиитских группировок. Причиной атаки была названа операция Израиля в секторе Газа.