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07:27, 16 декабря 2023Мир

В США рассказали об огромной «стратегической катастрофе» для страны

Полковник Макгрегор назвал Ирак огромной «стратегической катастрофой» для США

Фото: John Davison / Reuters

Американские военнослужащие должны покинуть Ирак, их присутствие в стране — огромная «стратегическая катастрофа». С таким призывом выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

По его данным, сейчас в Ираке находятся свыше пяти тысяч солдат США, которых военный называет «сидячими мишенями». Он подчеркнул, что не понимает цели их пребывания в стране. «Для чего мы здесь? Чтобы скрыть тот факт, что мы потерпели неудачу в Ираке? Ирак стал огромной стратегической катастрофой, мы создали хаос», — заявил Макгрегор.

В пятницу, 15 декабря, американская авиабаза Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака вновь подверглась нападению беспилотника иракских шиитских группировок. Причиной атаки была названа операция Израиля в секторе Газа.

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      Марина Совина
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