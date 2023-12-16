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13:22, 16 декабря 2023Мир

В Великобритании призвали к мирным переговорам по Украине

Обозреватель The Times Мэттью Пэррис: конфликт на Украине не может длиться вечно

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Обозреватель британского издания The Times Мэттью Пэррис заявил, что конфликт на Украине не может длиться вечно. Эксперт призвал к мирным переговорам по Украине в авторской колонке для издания.

Пэррис уверен: для скорейшего окончания конфликта на Украине Запад обязан поддержать мирные переговоры. «На Украине уже формируется тупиковая ситуация. Как только это признаю, должны состояться переговоры», — высказался обозреватель.

В то же время Пэррис отметил, что Запад должен продолжать поддерживать Украину в случае компромисса. И, по его мнению, Киев необходимо вооружить максимально, чтобы Украина шла на переговоры максимальной сильной в плане вооружения.

Обозреватель добавил, что в случае любого мирного соглашения Москва должна будет иметь возможность сказать россиянам, что конфликт не был напрасным, а Киев — украинцам, что заключенная сделка принесет постоянный мир и безопасность.

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Пэррис также отметил, что против постоянных призывов конфликтовать до бесконечности. «Россия может это даже без всеобщей мобилизации. Может ли Украина? Для разгрома противника Киеву необходимо продвинуться вглубь российской территории. Одной обороной, даже сильной, не обойтись. Однако прецеденты похода на Москву не очень хорошие», — подытожил публицист.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо высказался о форсировании Днепра военными ВСУ. Он заявил, что делать это бессмысленно.

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      Алиса Дмитриева
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