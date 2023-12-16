Врач перечислил правила падения в гололед

Терапевт Валерий Вечорко призвал расслаблять тело во время падения на льду

Если падения в гололед не избежать, необходимо быстро наклоняться вперед и расслаблять тело, чтобы поймать равновесие и повысить шансы устоять на ногах, призвал главный врач московской городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко. В комментарии для «Комсомольской правды» терапевт перечислил и другие правила, которые помогут минимизировать риск травм при падении на льду.

Если восстановить равновесие не получается, Вечорко рекомендует расслабить руки и ноги. Напряженные конечности легче сломать, объяснил специалист. При этом во время падения нужно согнуть руки в локтях и приземлиться на всю длину от локтя до кончиков пальцев.

Также следует вытянуть шею вперед. Так вы защитите от удара затылок

Валерий Вечорко терапевт

После падения нельзя резко двигаться и вставать, массажировать и нагревать травмированные части тела, предупредил врач. Необходимо сориентироваться и дождаться помощи. А при сильной боли следует отправиться в травмпункт или вызвать скорую помощь, указал эксперт.

Ранее травматолог-ортопед Максим Королев предупредил об опасности распространенного действия при обморожении. Части тела, которые подверглись обморожению, ни в коем случае нельзя обливать горячей водой, сначала нужно использовать жидкость комнатной температуры, рассказал специалист.