Численность армии США в 2024 году станет самой низкой с 1941 года

Daily Mail: численность армии США в 2024 году станет самой низкой с 1941 года

В США в 2024 году общая численность военнослужащих, находящихся на действительной службе, станет самой низкой с 1941 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на утверждения представителей Пентагона.

В 2024 году этот показатель составит 1,28 миллиона человек. «Это самый низкий показатель с тех пор, как США вступили во Вторую мировую войну в 1941 году и официальные лица заявили, что должен быть "национальный призыв на военную службу"»,— отметили в издании.

Исполняющий обязанности замминистра Пентагона по персоналу и боеготовности Ашиш Вазирани раскрыл, что отдельные службы в 2023 году не добрали 41 тысячу человек. Уточняется, что цели по набору не выполнили сухопутные силы, ВМС и ВВС.

В материале подчеркивается, что у представителей поколения Z — молодых людей, родившихся с 1997 по 2012 год, — как правило, «низкое доверие к институтам» и они все реже следуют традиционным жизненным и карьерным путям.

Ранее стало известно, что бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу допустил введение в Соединенных Штатах Америки воинской обязанности. Он счел, что к такой мере могут привести аппетиты Вашингтона.

