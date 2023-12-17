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17:10, 17 декабря 2023Среда обитания

Автомобилистов Москвы предупредили об опасности на дорогах

Автомобилистов Москвы предупредили о гололедице на дорогах

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Московских автомобилистов призвали быть внимательными на дороге из-за гололедицы. Об этой опасности их предупредил комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.

По информации источника, после 20 часов вечера в воскресенье в городе прогнозируется переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может спровоцировать образование гололедицы. В связи с этим водителей попросили строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию между машинами.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», — сказано в сообщении комплекса.

Ранее в этот же день стало известно, что 17 декабря в Москве намело самые высокие сугробы за всю историю метеорологических наблюдений.

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      Полина Кислицына
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