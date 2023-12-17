В Москве намело самые высокие сугробы за всю историю

Высота сугробов в Москве стала рекордной за всю историю наблюдений

Высота сугробов в Москве в воскресенье, 17 декабря, побила рекорд 82-летней давности и стала рекордной за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, несмотря на то что высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ за прошедший день уменьшилась на сантиметр, до 38 сантиметров, это стало самым высоким показателем для 17 декабря за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1941 году, когда высота снежного покрова достигла 36 сантиметров. Леус отметил, что на данный момент наиболее высокие сугробы в столичном регионе — в 45 сантиметров — зафиксированы на метеостанции МГУ и в Коломне.

«Таким образом, вторая в декабре серия снежных рекордов в столице продолжается уже третий день. Первая серия продолжалась шесть дней, с 4 по 9 декабря», — заключил эксперт.

Днем ранее Леус рассказал, что в Москве установили новый суточный рекорд снежного покрова — 39 сантиметров.