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00:55, 17 декабря 2023Мир

Десятки мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии

ООН: более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии

Фото: Reuters

Более 60 мигрантов утонули в результате крушения лодки у берегов Ливии. Об этом сообщила Международная организация ООН по миграции в Ливии, передает РИА Новости.

Уточняется, что среди пострадавших есть дети и женщины. По информации ведомства, лодка отправлялась из Ливии, всего в ней находились около 86 человек.

В октябре британская разведка сообщила о гибели экипажа атомной подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая. По ее информации, субмарина «попала в ловушку» для кораблей США и Великобритании во время выполнения миссии в Желтом море. Всего погибли 55 членов экипажа: 22 офицера, 7 курсантов, 9 старшин, 17 матросов.

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      Юлия Мискевич
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