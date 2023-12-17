Десятки мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии

ООН: более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии

Более 60 мигрантов утонули в результате крушения лодки у берегов Ливии. Об этом сообщила Международная организация ООН по миграции в Ливии, передает РИА Новости.

Уточняется, что среди пострадавших есть дети и женщины. По информации ведомства, лодка отправлялась из Ливии, всего в ней находились около 86 человек.

В октябре британская разведка сообщила о гибели экипажа атомной подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая. По ее информации, субмарина «попала в ловушку» для кораблей США и Великобритании во время выполнения миссии в Желтом море. Всего погибли 55 членов экипажа: 22 офицера, 7 курсантов, 9 старшин, 17 матросов.