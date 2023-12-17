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14:05, 17 декабря 2023Спорт

Чемпион мира высмеял Ди Каприо за нелюбовь к футболу

Чемпион мира по футболу Озил высмеял актера Ди Каприо за незнание «Арсенала»

Фото: Mike Blake / Reuters

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Месут Озил в соцсети X высмеял американского актера Леонардо Ди Каприо за нелюбовь к футболу.

Спортсмен отреагировал на заявление актера о том, что он не следит за футбольными командами и не знает, что такое лондонский «Арсенал». «Футбольному клубу "Арсенал" больше 25 лет… Так откуда ему о нем знать?»
— написал бывший полузащитник «канониров», обратив тем самым внимание на то, что Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет.

Вместе со сборной Германии Озил выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также стал бронзовым призером мирового первенства в 2018-м. Также в активе немецкого футболиста бронза чемпионатов Европы в 2012-м и 2016-м. Он известен по выступлениям за немецкие «Шальке-04» и «Вердер», мадридский «Реал», лондонский «Арсенал» и стамбульский «Фенербахче».

Ди Каприо известен тем, что никогда не встречается с девушками старше 25 лет. Это правило в очередной раз подтвердил его разрыв с моделью Камилой Морроне в 2022 году: они расстались, как только ей исполнилось 26 лет.

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      Анастасия Борисова
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