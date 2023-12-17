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17:46, 17 декабря 2023Ценности

Глава Wildberries оценила идею о передаче бизнеса детям

Глава Wildberries Бакальчук еще не говорила с детьми о наследовании бизнеса

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала РБК, что пока не говорила с детьми о наследовании бизнеса.

Предпринимательница заявила, что дети должны заниматься только интересными для них вещами. По словам Бакальчук, у них и без бизнеса получится что-то делать и приносить людям пользу.

«Даже если вдруг так случается, что дети наследуют и приходят в бизнес, здесь самое главное, чтобы они реально этого хотели», — оценила она возможную передачу бизнеса.

У Бакальчук семеро детей. Ранее она раскритиковала предложение рожать сразу после школы, отложив карьеру и образование на потом. Своим трем дочерям основательница Wildberries не будет рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги.

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