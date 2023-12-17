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05:41, 17 декабря 2023Наука и техника

Госслужащим в провинциях Китая запретили пользоваться Apple

Bloomberg: в 8 провинциях Китая госслужащим запретили использовать технику Apple

Фото: Aly Song / Reuters

В восьми провинциях Китая сотрудникам госучреждений запретили пользоваться техникой Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, чиновники начали получать указания перейти на устройства местного производства один-два месяца назад. Отказаться от техники Apple призвали работников из Чжэцзяна, Цзянсу, Гуандуна, Аньхоя, Шаньдуна, Шаньси, Ляонина и Хэбэя. В Хэбэе при этом находится крупнейшая в мире фабрика iPhone.

Уточняется, что небольшие госфирмы и агентства в городах «более низкого уровня» требуют сотрудников отказаться от американской продукции в устной форме.

Ранее стало известно, что руководство Центробанка (ЦБ) с 25 декабря 2023 года запретит сотрудникам регулятора использовать технику Apple в служебных целях.

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      Юлия Мискевич
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