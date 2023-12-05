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11:50, 5 декабря 2023Экономика

Стало известно о запрете сотрудникам ЦБ использовать технику Apple

РИА Новости: сотрудникам ЦБ запретят пользоваться техникой Apple с 25 декабря

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Руководство Центробанка (ЦБ) с 25 декабря 2023 года запретит сотрудникам регулятора использовать технику Apple в служебных целях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Запрет также исключает возможность закупок техники американского производителя для собственных нужд. При этом речь идет как о мобильных устройствах Apple, так и о планшетах этого бренда. На введении этих ограничений, как уточнил собеседник агентства, настояла глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Если это распоряжение вступит в силу, ЦБ не станет единственным российским ведомством, сотрудникам которого запретили использовать технику Apple. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующее распоряжение сообщала о схожем нововведении для работников Минпромторга. Как уточнялось, работникам министерства с 17 июля запретили пользоваться iPhone в рабочих коммуникациях.

В середине июля стало известно о схожем запрете для сотрудников Минцифры. При этом заместитель главы ведомства Александр Шойтов тогда уточнил, что подобные ограничения могут затронуть и работников подведомственных министерству организаций.

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      Анатолий Акулов
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