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16:24, 17 декабря 2023Россия

Машина с сотрудником ГИБДД стала причиной смертельной аварии

21-летний водитель погиб в результате аварии с машиной с сотрудником ГИБДД

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В кубанском городе Приморско-Ахтарске произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился сотрудник ГИБДД. В результате аварии погиб человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

Отмечается, что водитель машины Volkswagen Passat, на пассажирском сиденье которой находился сотрудник Госавтоинспекции, ехал по городу с превышением скорости. Машина ударилась в заднюю часть ВАЗ-2107, поворачивавшего налево. В результате столкновения 21-летний водитель отечественного автомобиля скончался.

В прокуратуре подчеркнули, что из-за того, что в спровоцировавшей ДТП машине находился сотрудник полиции, к проверке произошедшего для объективности были привлечены следователи районного следственного отдела СУСК по Краснодарскому краю.

Ранее массовое ДТП с участием нескольких десятков автомобилей произошло в Иркутске. Причиной аварии стала лужа на дороге из-за разорвавшейся трубы.

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      Евгений Шульгин
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