На МКАД столкнулись несколько грузовиков и легковых автомобилей

Дептранс: на 21-ом км МКАД столкнулись несколько грузовиков и легковых машин

На внутренней стороне 21-го км МКАД перед развязкой с Каширским шоссе столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщил дептранс Москвы в Telegram-канале.

Согласно фотографии, опубликованной ведомством, столкнулись две фуры, одну из которых развернуло, и две легковушки. Детали произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В настоящий момент движение по трассе полностью восстановлено.

Ранее водитель снял на видео грузовик, мчащийся по МКАД в дрифте, несмотря на обильный снегопад. На кадрах видна «танцующая» машина, которая совершает опасные маневры. На соседних полосах медленно едут другие автомобили с включенными сигналами.

В ноябре грузовик опрокинулся на внутренней стороне 52-го километра МКАД, из-за этого движение оказалось затруднено.