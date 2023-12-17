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05:56, 17 декабря 2023Россия

На МКАД столкнулись несколько грузовиков и легковых автомобилей

Дептранс: на 21-ом км МКАД столкнулись несколько грузовиков и легковых машин

На внутренней стороне 21-го км МКАД перед развязкой с Каширским шоссе столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщил дептранс Москвы в Telegram-канале.

Согласно фотографии, опубликованной ведомством, столкнулись две фуры, одну из которых развернуло, и две легковушки. Детали произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В настоящий момент движение по трассе полностью восстановлено.

Ранее водитель снял на видео грузовик, мчащийся по МКАД в дрифте, несмотря на обильный снегопад. На кадрах видна «танцующая» машина, которая совершает опасные маневры. На соседних полосах медленно едут другие автомобили с включенными сигналами.

В ноябре грузовик опрокинулся на внутренней стороне 52-го километра МКАД, из-за этого движение оказалось затруднено.

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      Марина Совина
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