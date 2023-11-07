На МКАД перевернулся грузовик и перегородил дорогу

Грузовик опрокинулся на внутренней стороне МКАД и образовал пробку

Грузовик опрокинулся на внутренней стороне 52-го километра МКАД, из-за этого движение оказалось затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

ДТП произошло утром во вторник, 7 ноября. На опубликованных ведомством кадрах видно, что большегруз вылетел на полосу встречного движения, перевернулся и буквально перегородил проезжую часть. Отмечается, что для движения доступны две полосы из пяти. «На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении столичного дептранса.

Ранее сообщалось, что на Алтае на трассе неподалеку от села Гальбштадт машину скорой помощи выбросило в кювет после ДТП с фурой. В результате аварии не удалось спасти двух человек — водителя и пациента, находившихся в автомобиле скорой. Еще двое россиян получили травмы.