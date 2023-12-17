Норвежского биатлониста отстранили от гонки за случайный выстрел

Биатлониста Легрейда отстранили от гонки на Кубке мира за выстрел в отеле

Норвежского биатлониста Стурлу Холм Легрейда отстранили от масс-старта на Кубке мира в швейцарском Ленцерхайде. Об этом сообщает NRK.

Причиной стало то, что спортсмен сделал непроизвольный выстрел в отеле. Он рассказал, что проводил холостой тренаж и не знал, что обойма заряжена. Спортсмен прицелился в пуф у стены и пробил в нем отверстие. После этого Международный союз биатлонистов (IBU) запретил норвежцу бежать гонку из-за нарушения правил безопасности.

Биатлонист извинился за случившееся и заявил, что должен был внимательнее относиться к правилам безопасности. «Мы занимаемся спортом, который потенциально может уносить жизни. Сейчас мне очень тяжело», — заявил он.

Легрейд — олимпийский чемпион в мужской эстафете Игр 2022 года. Он также является пятикратным чемпионом мира и обладателем Малого хрустального глобуса. На счету норвежца большое количество побед на этапах Кубка мира.