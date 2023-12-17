Путин подписал открытку для особого посетителя выставки «Россия»

Путин подписал открытку для трехмиллионного посетителя выставки «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин подписал новогоднюю открытку для трехмиллионного посетителя выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ. Об этом журналистам сообщила гендиректор АНО Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, передает ТАСС.

«Сегодня по просьбе организаторов выставки Владимир Владимирович подписал поздравление трехмиллионому посетителю, которого мы ожидаем со дня на день», — отметила Виртуозова.

По ее словам, региональные экспозиции произвели особое впечатление на главу государства. По ее словам, Путин прошел по павильонам и был очень внимателен к деталям.

Глава государства лично посетил выставку уже во второй раз. Он осмотрел стенды регионов в павильоне 75 и затем выступил на пленарном заседании съезда «Единой России».