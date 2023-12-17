Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:15, 17 декабря 2023Россия

Путин подписал открытку для особого посетителя выставки «Россия»

Путин подписал открытку для трехмиллионного посетителя выставки «Россия» на ВДНХ

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал новогоднюю открытку для трехмиллионного посетителя выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ. Об этом журналистам сообщила гендиректор АНО Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, передает ТАСС.

«Сегодня по просьбе организаторов выставки Владимир Владимирович подписал поздравление трехмиллионому посетителю, которого мы ожидаем со дня на день», — отметила Виртуозова.

По ее словам, региональные экспозиции произвели особое впечатление на главу государства. По ее словам, Путин прошел по павильонам и был очень внимателен к деталям.

Глава государства лично посетил выставку уже во второй раз. Он осмотрел стенды регионов в павильоне 75 и затем выступил на пленарном заседании съезда «Единой России».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На границе с Украиной завязался бой с диверсантами. Что известно о ситуации?

      Оценены потери иностранных компаний от ухода с российского рынка

      Описано влияние поставок из Турции на цены на яйца

      Путин высказался о Донбассе в составе Украины

      Металлический навес обрушился на 11 машин в Подмосковье

      Боня захотела сделать проект с Маском

      Путин подписал открытку для особого посетителя выставки «Россия»

      Аршавин назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

      Ребенка насмерть завалило снегом в российском регионе

      В секторе Газа обнаружили крупнейшую систему тоннелей ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости