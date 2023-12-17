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15:31, 17 декабря 2023Россия

Путин вновь посетил выставку-форум «Россия»

Путин второй раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ во второй раз, пишет ТАСС.

Глава государства выступит на съезде «Единой России», который проходит на площадке. Однако перед этим Путин решил осмотреть экспозицию регионов в павильоне №75. Ожидается, что ему покажут, в частности, стенды Архангельской, Омской и Тюменской областей, а также Санкт-Петербурга и Красноярского и Приморского краев.

Отмечается, что в павильоне представлены и новые территории.

4 декабря Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ, где он, в том числе, пообщался с детьми. Российский лидер посоветовал новым иностранным послам посетить выставку-форум, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.

Впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент высоко оценил выставку. Он отметил, что хотя физически президент не смог за один раз посмотреть все павильоны, но те, что он успел посетить, были для него очень интересны.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций.

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