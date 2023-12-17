Путин рассказал о первом автомобиле

Путин рассказал, как мать выиграла машину и отказалась ради него от квартиры

Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого выложил в Telegram журналист Павел Зарубин, рассказал историю о том, как у него появился первый автомобиль.

Глава государства отметил, что это произошло вскоре после того, как он поступил на первый курс университета. В то время Путин проживал в комнате в коммунальной квартире вместе с родителями. Доход его семьи был скромным — президент уточнил, что его мать, будучи на пенсии, работала санитаркой в больнице. Однажды ей в буфете на сдачу выдали лотерейный билет стоимостью 30 копеек.

«Она пришла, бросила его дома. В общем, в конце концов выяснилось, что она выиграла машину. Скромную, но тем не менее, по тем временам это было немало, особенно для нашей семьи. Запорожец выиграла», — вспоминал Путин.

Перед родителями встал выбор — продать выигрышный билет и купить кооперативную квартиру или отказаться от этой идеи и оставить автомобиль себе. «Состоялся совет в Филях семейный. Сели за стол мама, отец, я... Приобрести кооперативную квартиру не было никаких шансов с учетом достаточно скромных доходов семьи. Я не сомневался, что они так сделают. И абсолютно неожиданно для меня мама вдруг говорит: "Возьмем машину, пусть сынок ездит". Запомнил слово в слово. Вот, представляете, в этой ситуации они приняли такое решение», — подчеркнул президент.

Путин признался, что до сих пор находит эту ситуацию удивительной. «Ну вот что такое мама. Мама!» — заключил президент, добавив, что долго ездил на подаренном родителями «Запорожце».

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