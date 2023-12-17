Путин высказался о «снежном коме» нарастающих перед Россией задач

Путин: задачи перед Россией нарастают, как снежный ком, но Россия любит снег

Президент России Владимир Путин заявил, что объем задач, которые стоят перед государством, продолжает нарастать подобно снежному кому, однако нужно на это настроиться, ведь РФ — зимняя страна, где любят снег. Его слова в ходе выступления на XXI съезде партии «Единая Россия» приводит агентство ТАСС.

«Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают как снежный ком. Но мы же Россия, мы же зимняя страна, так? Мы любим снег. Смотрите, сколько его у нас навалило», — рассказал президент. Он добавил, что задач и нерешенных проблем остается очень много, однако призвал участников съезда не обижаться на то, что граждане даже после решения проблемы могут остаться недовольны результатом или захотеть чего-либо еще.

«Это известное дело. Как стоит шаг вперед сделать, какую-то задачу решить, сразу появляются две, три, четыре, пять новых. И это нормальное дело. Не нужно говорить, мол, мы так сделали, а люди чем-то недовольны или чего-то еще хотят. Так было и так будет всегда», — заключил глава государства.

Ранее в этот же день стало известно, что съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах главы государства. Соответствующее голосование объявил председатель партии Дмитрий Медведев.

