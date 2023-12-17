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16:30, 17 декабря 2023Россия

Путин высказался о суверенитете России

Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не может быть чьим-то сателлитом и не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу». Об этом он высказался в ходе пленарного заседания XXI съезда «Единой России», трансляция которого ведется во «ВКонтакте».

«Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или ее вообще не будет», — заявил глава государства и добавил, что гражданам об этом необходимо всегда помнить и никогда не забывать.

Российский лидер подчеркнул, что речь идет об очень важной вещи, которая всегда должна быть «в голове и сердце». В заключение он отметил, что Россия сама будет определять и создавать собственное будущее.

Ранее съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах главы государства. Соответствующее голосование объявил председатель партии Дмитрий Медведев.

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