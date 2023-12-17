Путин на выставке-форуме «Россия» заявил, что Донбассу было не место на Украине

Президент России Владимир Путин высказался о Донбассе в составе Украины. Свое мнение глава государства озвучил на выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС.

Экскурсовод рассказала президенту во время осмотра стенда Донбасса, как ее хотели отчислить из университета за то, что на экзамене она отказалась называть Россию врагом Украины. Донбасс тогда входил в состав Украины.

В деканате девушке заявили, что ей якобы не место в этой стране. «А может быть, Донбассу не место в той стране?», — отреагировал Путин.

Ранее Путин заявил, что украинские власти не уделяли должного внимания Донбассу и другим регионам, которые вошли в состав России после начала спецоперации.