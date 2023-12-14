Путин заявил об отсутствии должного внимания Киева к Донбассу до СВО

Путин: украинские власти не уделяли должного внимания новым регионам России

Украинские власти не уделяли должного внимания Донбассу и другим регионам, которые вошли в состав России после начала специальной военной операции (СВО). Об этом президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«Конечно, в других регионах ситуация капитально лучше. Связано это с тем, что почему-то так же, как и в Крыму, не уделяли киевские бывшие власти должного внимания этим регионам», — рассказал он.

Ранее президент назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями. Этим президент объяснил пророссийскую ориентацию населения этих территорий.

Владимир Путин также заявил, что считает Одессу русским городом. Он отметил, что «все об этом хорошо знают».