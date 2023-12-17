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16:47, 17 декабря 2023Россия

Путин назвал предательством попытки нарушить межнациональное согласие

Путин назвал предательством попытки нарушить межнациональное согласие в России

Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал предательством против страны попытки попрать межнациональное согласие. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на съезде «Единой России», трансляция доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие — это предательство и преступление против России», — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что Россия смогла ответить на внешние вызовы, поскольку из года в год шла по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сферах, в экономике, образовании и культуре.

Ранее во время выступления Путин также высказался о суверенитете страны. Он заявил, что Россия не может быть чьим-то сателлитом и не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу».

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      Олег Давыдов
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