Раскрыто место падения запущенной КНДР баллистической ракеты

Минобороны Японии раскрыло место падения запущенной КНДР баллистической ракеты

Запущенная Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) баллистическая ракета упала в море на территории за пределами исключительной экономической зоны Японии. О месте падения сообщило японское Министерство обороны, передает ТАСС.

Силовое ведомство предупредило суда в районе падения ракеты, чтобы те не приближались к ее обломкам.

О запуске ракеты с территории Северной Кореи в сторону Японского моря стало известно 17 декабря.

О том, что КНДР планирует провести соответствующие испытания, несколькими днями ранее сообщала разведка Южной Кореи. Отмечалось, что новая модель межконтинентальной баллистической ракеты может достичь американской территории.