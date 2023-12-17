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18:14, 17 декабря 2023Мир

Раскрыто место падения запущенной КНДР баллистической ракеты

Минобороны Японии раскрыло место падения запущенной КНДР баллистической ракеты
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Запущенная Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) баллистическая ракета упала в море на территории за пределами исключительной экономической зоны Японии. О месте падения сообщило японское Министерство обороны, передает ТАСС.

Силовое ведомство предупредило суда в районе падения ракеты, чтобы те не приближались к ее обломкам.

О запуске ракеты с территории Северной Кореи в сторону Японского моря стало известно 17 декабря.

О том, что КНДР планирует провести соответствующие испытания, несколькими днями ранее сообщала разведка Южной Кореи. Отмечалось, что новая модель межконтинентальной баллистической ракеты может достичь американской территории.

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      Евгений Шульгин
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