Российского бойца-чемпиона поймали с наркотиками в Москве

Российского бойца на голых кулаках Илью Топчина поймали с мефедроном в Москве

Российского бойца на голых кулаках Илью Топчина поймали с наркотиками в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, задержание произошло в ночь с 16 на 17 декабря. Сотрудники ГИБДД остановили машину на Большой Почтовой улице. Отмечается, что Топчин нервничал и не мог внятно ответить на вопросы правоохранительных органов. В результате у него в рюкзаке нашли пять пакетиков с белым порошком, которым оказался мефедрон.

27-летний Топчин выступал в промоушене Hardcore FC. Он также становился победителем чемпионата России по боксу и проводил бои на профессиональном ринге.

3 ноября у российского спортсмена Кирилла Самброса, выступающего в организующем кулачные бои в промоушене Hardcore Fighting, обнаружили наркотики. В вещах 25-летнего бойца нашли сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это 0,97 грамма мефедрона.

