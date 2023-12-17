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11:05, 17 декабря 2023Спорт

Российскому хоккеисту запретили играть в студенческой лиге в США

Российскому хоккеисту Артему Дуде запретили играть за студенческую команду в США

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Руководство Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) приняло решение запретить российскому защитнику Артему Дуде играть за хоккейную команду университета штата Мэн. Об этом сообщает College Hockey News.

По информации источника, 19-летний хоккеист отправился в США при действующем контракте с московским ЦСКА летом 2023 года. Тогда он поступил в университет штата Мэн, однако получил отказ в ответ на просьбу о возможности играть за местную команду «Блэк Беарс».

Дуда — воспитанник ЦСКА. В составе команды он провел 14 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Россиянин был выбран клубом «Аризона Койотис» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года во втором раунде.

28 февраля 2022 года руководство НХЛ огласило санкционные меры в отношении России. Организация приостановила сотрудничество с партнерами из России и отказалась от проведения каких-либо соревнований под своей эгидой на территории страны. При этом российские игроки продолжают выступать в лиге.

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      Анастасия Борисова
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