Рыбак спас провалившуюся под лед 18-летнюю россиянку

18-летняя россиянка провалилась под лед на реке Оби в Новосибирске

18-летняя россиянка провалилась под лед на реке Оби в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщается на странице Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) города в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что инцидент произошел 17 декабря в 09:32 (5:32 по мск). Девушку попытался спасти рыбак, который находился рядом.

«Соблюдая все меры безопасности, он начал эвакуацию пострадавшей из промоины на сани, которые берет с собой на рыбалку. Прибывшие к этому времени спасатели МАСС оказали первую помощь и передали девушку бригаде врачей скорой помощи, которая ожидала на берегу», — говорится в публикации.

Спасатели выразили благодарность рыбаку за спасение россиянки.

Ранее в Татарстане полицейский и сотрудник Росгвардии спасали тонущих детей, но в результате сами провалились под лед.