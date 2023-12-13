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16:09, 13 декабря 2023Россия

Полицейский и росгвардеец спасали тонущих детей и провалились под лед

В Татарстане полицейский и росгвардеец провалились под лед, спасая тонущих детей

Кадр: Пресс-центр МВД России

В Татарстане полицейский и сотрудник Росгвардии спасали тонущих детей, но в результате сами провалились под лед. Об этом пишет «МВД Медиа».

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, в одно из отделений полиции Казани забежала женщина, которая сообщила о девочке и мальчике, тонущих в пруду сквера «Чишмяле». Им на помощь отправились полицейский и двое росгвардейцев. Прибыв на место, правоохранители попытались добраться до детей ползком по тонкому льду, однако провалились в воду.

В результате росгвардейцу удалось добраться до девочки. Он передал ее полицейскому, который вынес пострадавшую на сушу. Затем сотрудник МВД занялся спасением уже ушедшего под воду мальчика. Когда ребенка вытащили на берег — он не дышал. Однако полицейскому удалось оказать ему первую помощь и привести чувство.

Ранее в заливе Провал Кабанского района Бурятии под лед озера Байкал провалился автомобиль, внутри которого находились три человека. Людям удалось самостоятельно выбраться из машины и оказались на улице на морозе.

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      Константин Лысяков
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