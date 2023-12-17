Средства ПВО предотвратили массовую атаку дронов на стратегические объекты в ЛНР

Военная комендатура: ПВО предотвратила массовую атаку дронов ВСУ на объекты ЛНР

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили массовую атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стратегически важные объекты в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона.

«ВСУ пытались перегрузить наши средства РЭБ комбинированным ударом, используя беспилотники самолетного типа иностранного производства», — уточнили в комендатуре.

Там добавили, что силы радиоэлектронной борьбы предотвратили попадание дронов по инфраструктурным объектам, среди населения никто не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО в ночь на 17 декабря перехватили и уничтожили в российских регионах 33 дрона ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что беспилотники самолетного типа были сбиты над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.