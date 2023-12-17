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19:54, 17 декабря 2023Интернет и СМИ

В США рассказали о сигнале Путина для Вашингтона

Newsweek: слова Путина о Киссинджере были сигналом для США улучшить отношения

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Авторы Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл назвали слова президента России Владимира Путина о бывшем госсекретаре США Генри Киссинджере сигналом для Вашингтона к улучшению отношений между двумя странами.

В материале приводятся слова российского лидера, который по случаю ухода из жизни Киссинджера заявил, что с его именем «неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, в свое время позволившая добиться разрядки международной напряженности, а также выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности».

«Это утверждение было крайне явным приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом. Россия — не Советский Союз, и улучшение отношений с ней было бы в наших собственных интересах», — констатировали авторы материала.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл условия для конструктивного диалога Путина с американским коллегой. По его словам, президент готов работать с любым, кто понимает, что с Россией нужно быть осторожным.

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      Олег Давыдов
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