В США рассказали о сигнале Путина для Вашингтона

Newsweek: слова Путина о Киссинджере были сигналом для США улучшить отношения

Авторы Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл назвали слова президента России Владимира Путина о бывшем госсекретаре США Генри Киссинджере сигналом для Вашингтона к улучшению отношений между двумя странами.

В материале приводятся слова российского лидера, который по случаю ухода из жизни Киссинджера заявил, что с его именем «неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, в свое время позволившая добиться разрядки международной напряженности, а также выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности».

«Это утверждение было крайне явным приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом. Россия — не Советский Союз, и улучшение отношений с ней было бы в наших собственных интересах», — констатировали авторы материала.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл условия для конструктивного диалога Путина с американским коллегой. По его словам, президент готов работать с любым, кто понимает, что с Россией нужно быть осторожным.