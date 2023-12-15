Названы условия для конструктивного диалога Путина с президентом США

Песков: Путин предпочтет более конструктивного президента США

Президент России Владимир Путин предпочтет президента США, который осознает значимость диалогов и будет более конструктивен в отношении России. Такое условие назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, президент готов работать с любым, кто понимает, что с Россией нужно быть осторожным.

«С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией и учитывать все ее озабоченности», — пояснил Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для изменения антироссийского курса США требуются не политологические «посиделки», а глубокий пересмотр подхода правящих в Вашингтоне элит.