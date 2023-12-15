Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:36, 15 декабря 2023Мир

Названы условия для конструктивного диалога Путина с президентом США

Песков: Путин предпочтет более конструктивного президента США

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент России Владимир Путин предпочтет президента США, который осознает значимость диалогов и будет более конструктивен в отношении России. Такое условие назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, президент готов работать с любым, кто понимает, что с Россией нужно быть осторожным.

«С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией и учитывать все ее озабоченности», — пояснил Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для изменения антироссийского курса США требуются не политологические «посиделки», а глубокий пересмотр подхода правящих в Вашингтоне элит.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Центробанк в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. Почему регулятор не может остановиться?

      Путин основал массовую программу путешествий

      Два украинских беспилотника сбиты в небе над российским регионом

      Путин призвал обеспечить безопасность Восточного полигона

      В России предложили лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

      Пропавшего подростка нашли спустя шесть лет в другой стране

      Россиянам назвали идеальную закуску для водки

      Россиянкам назвали способы сделать стойкую укладку для плохой погоды

      Заместителю директора брянской гимназии изменили меру пресечения

      Макрон напомнил Путину свой номер телефона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости