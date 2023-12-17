Стала известна судьба снимавшего в Конгрессе США порно сенатора

Politico: снявшего порно в Конгрессе США помощника сенатора уволили

Младшего помощника сенатора США Бена Кардина по имени Эйдан Маэсе-Черопски, которого уличили в съемке гей-порно в зале заседаний верхней палаты Конгресса, уволили. О судьбе помощника политика стало известно из заявления офиса Кардина, пишет Politico.

«Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в Сенате США», — сообщили представители сенатора.

Ранее сообщалось, что в любительском порновидео сотрудник Конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной. Кроме того, Daily Caller опубликовало снимок, на котором неназванный сотрудник Сената запечатлен обнаженным спиной к объективу.