Стало известно о состоянии пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии

Мурашко заявил, что у пострадавших при стрельбе в брянской школе есть улучшения

У пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии № 5 наблюдается положительная динамика. Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как стало известно со слов главы Минздрава, врачи оценивают их состояние как хорошее.

12 декабря Мурашко заявил, что школьники находятся в стабильном состоянии.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось.