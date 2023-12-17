Украина закрыла спор с Румынией о канале Дунай — Черное море

На Украине разрешили спор с Румынией по каналу Дунай — Черное море

Власти Украины согласились выполнить требования Румынии при строительстве канала «Дунай — Черное море». Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Стрельца, Украина проделала большую работу по приведению проекта канала в соответствие с требованиями «Конвенции Экспо». Также министр уточнил, что Киеву не безразличны добрососедские отношения с Бухарестом и соблюдение норм международного права.

Канал «Дунай — Черное море» пролегает по Килийскому и Старостамбульскому (Быстрым) устьям в дельте Дуная. Спор по нему тянется с 2004 года, с тех пор как Украина запустила плавание по каналу в экспериментальном режиме.

Ранее румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что страна может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения конфликта, поскольку обладает такими преимуществами, как безопасность, географическая близость и транспортное сообщение.