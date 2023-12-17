В порт Южной Кореи прибыла атомная подлодка США

В порт Пусан в Южной Корее прибыла американская атомная подлодка USS Missouri

В порт Пусан в Южной Корее прибыла американская подводная лодка с ядерной силовой установкой Missouri типа Virginia. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, таким образом Южная Корея хочет укрепить военно-морской обмен и сотрудничество с Соединенными Штатам, а также усилить общую оборонную позицию. Это происходит на фоне опасений о том, что Северная Корея может запустить межконтинентальную баллистическую ракету.

Это вторая американская подлодка, прибывшая в Южную Корею за последний месяц. В конце ноября на военно-морскую базу на острове Чеджудо прибыла американская подлодка Santa Fe типа Los Angeles. 24 июля атомная подводная лодка США класса «Лос-Анджелес» USS Annapolis также зашла на военно-морскую базу на острове Чеджудо.