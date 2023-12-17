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20:35, 17 декабря 2023Силовые структуры

После массового отравления газом в российском регионе задержали директора УК

СК: после массового отравления газом под Ульяновском задержан директор УК

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Директора управляющей компании (УК), обслуживавшей дом в поселке Цильна под Ульяновском, в котором произошло массовое отравление газом, задержали. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.

Утром 15 декабря в квартирах дома были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. Предварительно, они отравились угарным газом. Кроме того, были госпитализированы семь жителей дома, включая четырех детей.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан директор УК, которая должна была обслуживать многоквартирный дом», — говорится в публикации. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в селе Починки Нижегородской области три человека отравились угарным газом. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

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      Маргарита Щигарева
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