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04:00, 18 декабря 2023Забота о себе

Брошенный невестой из-за измены жених получил совет о новых отношениях

Фото: Ethan Sykes / Unsplash

Жениху, закрутившему роман с коллегой и брошенному невестой, дала совет психолог, коуч по отношениям Колин Нолан. Ее колонку опубликовало издание Mirror.

Мужчина признался, что никогда не любил коллегу, не видел с ней будущего, не хотел обрывать отношения с невестой и считает измену ей большой ошибкой. Однако недавно он получил от любовницы предложение встречаться. «Я сейчас одинок, и соблазн есть. Она очень привлекательна, нам весело вместе, но в серьезных отношениях я нас не вижу. Да и весь этот роман кажется запятнанным из-за того, что произошло», — написал он, спросив, стоит ли начинать встречаться с женщиной только ради секса.

Нолан указала на то, что автор письма винит коллегу в разрыве своей помолвки, а должен бы винить себя. «Я вижу, что вы подходите к ситуации по-разному: она ищет отношений, а вы — веселья без обязательств. Не думаю, что вы подходите друг другу. Полагаю, вам нужно быть честным с ней, чтобы она понимала, на что идет», — посоветовала психолог.

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Нолан также предположила, что мужчине нужно некоторое время отдохнуть от отношений, забыть бывшую невесту и разобраться, чего ему хочется. «Когда встретите кого-то, кто вам действительно понравится, не повторяйте своих ошибок. Даже у прекрасных отношений есть черные полосы, их нужно преодолевать вместе», — заключила она.

Ранее Нолан дала совет женщине, пожаловавшейся матери на мужа и вскоре пожалевшей об этом. Специалистка напомнила, что любая мать боится, что ее дочь снова обидят.

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      Александра Лисица
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