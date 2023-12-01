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16:34, 1 декабря 2023Забота о себе

Пожаловавшейся матери на мужа и пожалевшей об этом женщине дали совет

Фото: Unsplash

Женщине, пожаловавшейся матери на мужа и вскоре пожалевшей об этом, дала совет психолог, коуч по отношениям Колин Нолан. Ее колонку опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, им с супругом чуть за сорок, пару лет назад они переживали кризис семейной жизни и много ругались. После ссор она часто жаловалась на своего избранника матери, и теперь пожилая женщина не может забыть этого. «Мы с мужем помирились, прошли терапию, сблизились и стали более любящими. Мама же не простила моего мужа и не забыла. Она напоминает, что я говорила о нем, когда была несчастлива в браке, и холодно ведет себя с ним. И он, конечно, это замечает», — написала женщина. Она уточнила, что муж никогда не был жесток к ней, а брак был в кризисе из-за стресса, связанного с финансами и детьми.

Нолан напомнила, что любая мать боится, что ее дочь снова обидят. «Ей понадобится время, чтобы восстановить доверие и убедиться, что у вас все хорошо и вы разрешили свои проблемы. Мама наверняка переживает, что эта фаза не продлится долго, потому что не доверяет вашему мужу, но не позволяйте ее настроению влиять на вашу совместную жизнь. Сфокусируйтесь на укреплении вашего союза, и со временем мама все поймет», — заключила психолог.

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Ранее Нолан дала совет женщине, мечтающей уйти с нелюбимой, но стабильной работы после собеседования в другом, более подходящем ей месте. По словам специалистки, большие перемены всегда пугают, однако риски помогают человеку расти.

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      Александра Лисица
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