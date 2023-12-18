Бывшего сенатора отправили в СИЗО по делу о мошенничестве на сотни миллионов

Бывшего сенатора Сабадаша отправили в СИЗО по делу о мошенничестве с банком

Бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша отправили в СИЗО по делу о мошенничестве с деньгами банка «Таврический». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля. Указывалось, что не найдены похищенные 359 миллионов рублей. Защита же возражала против ареста, заявляя, что эти средства были вложены в бизнес, а также что во вменяемые ему сроки преступления Сабадаш уже находился под арестом.

Сабадаша обвиняют в совершении преступлений по трем эпизодам, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ.

15 декабря суд приговорил к Сабадаша 7,5 года лишения свободы за мошенничество в «Таврическом», но освободил от наказания сразу после приговора. Однако сразу после этого экс-сенатора снова задержали по другому делу вокруг этого же предполагаемого мошенничества.

Александр Сабадаш, с 2003 по 2006 год являвшийся членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа, в 1990-е был известен как «водочный король» Санкт-Петербурга, контролировавший значительные объемы торговли крепким спиртным на северо-западе.

