Ким Кардашьян преподнесли подарок в виде одной части ее тела

Телезвезде Ким Кардашьян подарили статуэтку в виде точной копии ее мозга

Американской телезвезде Ким Кардашьян подарили презент в виде одной из частей ее тела. Соответствующими сторис она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала видео, в котором показала, что команда клиники The Prenuvo преподнесла ей статуэтку в виде точной копии ее мозга. «Очень классный подарок от The Prenuvo — это буквально копия моего же мозга», — высказалась предпринимательница на размещенных в соцсети кадрах.

При этом материал, из которого изготовлена скульптура, бизнесвумен не уточнила. Известно, что в упомянутой клинике, филиалы которой расположены в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, Кардашьян и другие звезды регулярно делают МРТ и другие обследования.

Ранее в декабре пользователи сети раскритиковали Ким Кардашьян из-за сумки за миллионы рублей. Тогда знаменитость была замечена во время прогулки по Нью-Йорку в черном спортивном костюме, вельветовых сапогах на шпильке и серой шубе. В одной руке она несла огромную сумку Hermès Birkin из крокодиловой кожи, стоимость которой составляет 110 тысяч долларов (9,9 миллиона рублей).