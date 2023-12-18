Ледяные дожди оставили жителей российского города без света

Жители Ростовской области остались без света из-за аварии на ЛЭП

Около тысячи человек остаются без света в семи населенных пунктах Ростовской области после аварии на линии электропередач (ЛЭП). Об этом говорится в Telegram-канале губернатора региона Василия Голубева.

Он добавил, что в настоящее время в области завершается работа по восстановлению низковольтных распределительных сетей по точечным заявкам местных жителей и отдельным улицам.

Очередная авария на ЛЭП произошла в Аксае (город-спутник Ростова-на-Дону) в воскресенье, 17 декабря. Тогда без света остались восемь тысяч человек, на некоторых улицах было приостановлено водоснабжение.

Другая ЛЭП была повреждена 12 декабря — опора сломалась из-за льда, которым она покрылась после ледяного дождя. Тогда без света оказались все жители Аксая. Всего без электроэнергии остались 180 тысяч жителей региона. Ее подачу восстановили 15 декабря.

В ночь с 11 на 12 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь. В результате льдом покрылись не только дороги, но и линии электропередач — они начали обрываться под его весом.