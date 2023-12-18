Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь. Почему таинственный победитель стал отшельником?

Умер сорвавший рекордный джекпот миллионер-отшельник из Великобритании Мэддисон

В середине декабря шотландские СМИ сообщили, что из жизни ушел самый странный миллионер на Британских островах. В 1990-е он с приятелем сорвал рекордный на тот момент джекпот в 22,6 миллиона фунтов стерлингов (около 53 миллионов фунтов стерлингов, или шесть миллиардов рублей по современному курсу). С тех пор победитель лотереи вел уединенную жизнь, а журналисты пытались узнать о нем хоть что-то. «Лента.ру» разбирается в таинственной истории отшельника Пола Мэддисона.

Друзья постоянно играли в лотерею с одними и теми же числами

Имена 45-летнего Пола Мэддисона и его 32-летнего друга Марка Гардинера облетели все мировые издания в 1995 году. Они вместе владели компанией Croft Glass по установке окон в Гастингсе, графство Восточный Суссекс. Их фирма не была лидером рынка, но вполне обеспечивала хозяев. У обоих мужчин были жены и дети, семьи много времени проводили вместе.

В 1995-м помимо походов по пабам и совместных поездок на отдых, друзья придумали себе новое развлечение — начали каждую неделю играть в лотерею, причем покупали дорогой билет за 50 фунтов стерлингов и ставили всегда на одни и те же числа. Удача улыбнулась им удивительно быстро.

Нам страшно повезло. Мы выиграли через несколько недель. И даже после победы жена Пола говорила, что 50 фунтов в неделю на лотерею — жуткая трата денег. Это было очень смешно Марк Гардинер победитель лотереи, друг Пола Мэддисона

Фотографии счастливых победителей, поливающих друг друга шампанским, облетели все таблоиды. По современным меркам выигрыш в 22 миллиона выглядит не таким уж большим (особенно на фоне миллиардных джекпотов некоторых лотерей), но в середине 1990-х он стал настоящим событием. Для Великобритании 90-х это был рекордный джекпот, полученный по одному билету.

Фото: Colin Watts / Unsplash

Мэддисон ушел из бизнеса и отгородился от мира

Друзья разделили выигрыш поровну и окунулись в новую жизнь. Гардинер сразу же начал вести себя, как положено победителю лотереи, который не очень представляет, что делать со свалившимся на него состоянием. Он купил два местных футбольных клуба в Гастингсе, два дома на Барбадосе, автомобиль Aston Martin и мотоцикл Harley-Davidson.

Мэддисон решил отойти от дел и уехал в шотландский город Перт «ради тихой жизни». А дальше произошло то, что до сих пор остается загадкой для его приятелей. Пол превратился в настоящего затворника. Раньше он был веселым, общительным человеком, но после переезда перестал общаться практически со всеми знакомыми. Гардинер признавался, что полностью потерял с Мэддисоном связь около 20 лет назад.

Он перебрался в Шотландию, а потом мы потеряли все контакты. Но я до сих его обожаю. Он был очень хорошим человеком. (...) Очень жаль, что мы больше не общаемся, но он выбрал другую жизнь, подвел черту под прежней Марк Гардинер в интервью Daily Mail, декабрь 2023

Если финансовые приключения Гардинера еще долго развлекали читателей таблоидов, то о Мэддисоне почти ничего не было слышно. Впрочем, всего через несколько месяцев после победы появилась информация, что он развелся с женой Рут, с которой весело танцевал канкан на фотографиях вручения чека на 22 миллиона.

Причем в статье Daily Mirror говорится, что она не просто ушла от Мэддисона, а убежала с любовником, прихватив миллион фунтов из выигрыша. Если это и правда, то никакого открытого расследования кражи или чего-то похожего не было

В 1997 году Мэддисон женился на шотландке Эвелин Макгиллаври, которая сначала работала уборщицей и садовницей в его особняке с шестью спальнями. После они купили поместье XVI века Robgill Tower в округе Дамфрис-энд-Галловей. Этот старинный дом, который СМИ называли «замком», Мэддисон превратил в настоящую неприступную крепость

Здание и так со всех сторон окружено скалами и лесом. По всей территории миллионер поставил камеры наблюдения. В доме почти не было прислуги, все ворота и калитки открывались с помощью дистанционного управления, а хозяева общались с внешним миром исключительно по интеркому, почти не выходя с территории поместья и не показываясь на глаза соседям.

Когда кто-то все же пытался взять у Мэддисона интервью, он отвечал через интерком: «Мне абсолютно нечего сказать медиа. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Я просто хочу уединения, понимаете?»

Фото: Taking in the Sights / Shutterstock / Fotodom

Мэддисон мог примкнуть к секте

Новое жилище Мэддисона было настолько хорошо отгорожено от внешнего мира, что им, как говорят, интересовался другой известный затворник — знаменитый американский певец Майкл Джексон. Правда, неизвестно, действительно ли он пытался купить дом.

Поведение новоявленного миллионера действительно могло показаться странным, потому что прежние знакомые описывали его как настоящего весельчака и очень компанейского человека.

На работе мы постоянно смеялись. Не могу сказать ни одного дурного слова о нем. Меня просто шокировало, что его больше нет. Настоящая тоска. Он ушел слишком рано

Марк Гардинер в интервью Daily Mail, декабрь 2023

Впрочем, именно Гардинер одном интервью сообщил, что в Шотландии его старый друг примкнул к «Свидетелям Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России — прим. «Ленты.ру»). Это могло бы объяснить многие странности в поведении Мэддисона — вроде затворничества и нежелания общаться с людьми из прошлого.

После известия о его женитьбы на Эвелин Макгиллаври в 1997 году в следующий раз британцы услышали о миллионере-затворнике два года спустя, причем это была очень странная история. В 1999-м году Мэддисон устроил шумное судебное разбирательство с прачечной, расположенной рядом с его домом. Он требовал от предприятия ровно 953 фунта стерлингов за некое старинное шелковое покрывало. Миллионер заявил, что прачечная не только не очистила пятно от чая, но и придала ему розовый оттенок, чем окончательно испортила.

Ответчик заявил, что предупреждал клиента об опасности, так как никаких инструкций по чистке к покрывалу не прилагалось. Эта странная история долгое время была единственной информацией о Мэддисоне, которого все таблоиды уже тогда стали называть эксцентричным миллионером-отшельником.

Город Перт в Шотландии Фото: Robin Fernandes / Wikimedia Commons

В последние годы о Мэддисоне никто ничего не знал

В 2008 году Мэддисон с женой продали Robgill Tower за 2,8 миллиона фунтов стерлингов и перебрались жить в Перт. Макгиллаври тогда пообщалась с прессой и заявила, что переезд будет следующим шагом в их жизни.

Это был замечательный дом, и мы были очень счастливы в нем, но теперь он стал слишком велик. Мы иногда переносили спальни из одного помещения в другое просто ради разнообразия. Теперь пришло время воплотить в жизнь нашу следующую мечту. А этот дом — настоящая фантазия победителя лотереи. Возможно, какой-то другой счастливчик купит его Эвелин Макгиллаври жена Пола Мэддисона

После этого супруги пропали из поля зрения прессы. В начале 2023 года стало известно, что Макгиллаври, которой было 62 года, покинула этот мир. В ноябре за ней последовал 73-летний Мэддисон. Пока неизвестно, каким состоянием они владели в последние годы и кому оно достанется.

Марк Гардинер благополучно промотал свои 11 миллионов фунтов стерлингов. Нельзя сказать, что он остался ни с чем, но выигрыш не стал для него трамплином в новую жизнь. Он спустил деньги на дорогие покупки и неудачные инвестиции, несколько раз разводился и снова женился, а сейчас опять живет в родном Гастингсе.

Марк Гардинер Кадр: Good Morning Britain / YouTube

Последние два миллиона он успел вложить в ту самую компанию Croft Glass, которую когда-то они основали вдвоем с Мэддисоном. Теперь она снова кормит его — правда, теперь бывшему миллионеру приходится самостоятельно ездить на замеры окон, потому что сотрудников у него немного. Кроме того, он так же, как и почти 30 лет назад, каждую неделю играет в лотерею. И ставит на те же числа, которые принесли успех ему и Мэддисону в 1995-м. Авось снова повезет.