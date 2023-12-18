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20:03, 18 декабря 2023Экономика

Сервисы Альфа-Банка для бизнеса признали лучшими

Markswebb признал Альфа-Банк лидером по ВЭД, карточным сервисам и депозитам

Фото: Альфа-Банк

Консалтинговое агентство Markswebb в исследовании Business Internet Banking Rank 2023 определило лучшие интернет-банки для бизнеса и самые эффективные сервисы, где подтвердило лидерство Альфа-Банка в области внешнеэкономической деятельности, карточных сервисов и депозитов. В исследовании участвовали 14 самых популярных банков.

Аналитики Markswebb отметили, что Альфа-Банк с большим отрывом лидирует в решении задач по внешнеэкономической деятельности. Среди них — наличие расчетов в национальных валютах, единая форма конвертации с выбором курса, подсказки в форме валютного платежа, упрощенная форма перевода себе и отображение ожидаемых поступлений.

Кроме того, корпоративные карты Альфа-Банка получили максимально возможную оценку в 100 баллов за «бесшовный клиентский опыт», что обеспечивает широкий функционал для клиентов и высокий уровень сервиса. Альфа-Банк обошел всех конкурентов и в депозитах для бизнеса в реализации лучших онлайн-практик: банк развивает как бивалютные депозиты так и возможность получения индивидуальных ставок. Также эксперты Markswebb отметили удобные пользовательские сценарии в сервисе госзакупок.

«Мы всегда работаем над улучшением клиентского опыта и предлагаем нашим клиентам лучшие сервисы для решения их повседневных задач. Это позволяет им развивать бизнес, не отвлекаясь на банковские процессы», — рассказала руководитель департамента разработки и развития продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

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      Григорий Шугаев
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