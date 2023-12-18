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11:33, 18 декабря 2023Силовые структуры

Глава МВД России сообщил об изъятии полутонны мефедрона у наркокартеля

Глава МВД РФ Колокольцев: пресечена деятельность ОПГ, изъято 500 кг мефедрона

Кадр: «МВД Медиа»

Российские полицейские изъяли свыше полутонны мефедрона и альфа-PVP у наркогруппировки, занимавшейся сбытом запрещенных веществ в двух регионах. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета, передает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Из незаконного оборота изъято также 700 литров прекурсоров.

Пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося производством наркотиков на территории Московской и Тульской областей. Запрещенные вещества продавались через интернет-магазин. Участникам ОПГ вменяется 240 наркопреступлений.

6 декабря сообщалось, что в Екатеринбурге полицейские схватили владельца наркомагазина — при задержании он оказал активное сопротивление. 26-летний подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков пытался выпрыгнуть из машины и сломал пару ребер.

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      Любовь Ширижик
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