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13:13, 18 декабря 2023Среда обитания

Одной категории россиян захотели упростить оплату ЖКУ

Живущим в домах без отопления ветеранам захотели упростить оплату услуг ЖКХ
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ЛДПР предложили предоставить ветеранам боевых действий 50-процентные скидки на оплату ряда коммунальных услуг, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Законопроект может быть внесен в Госдуму через месяц после того, как на него будет получен отзыв правительства. В проекте речь идет о ветеранах, которые живут в домах без центрального отопления. Предполагается, что им будет компенсирована половина расходов на твердое топливо, а также газ в баллонах.

Ранее россиянам назвали несколько способов снизить плату за коммунальные услуги. Например, за субсидией к государству могут обратиться жители страны, у которых объем расходов на оплату ЖКУ составляет больше 22 процентов от общих доходов семьи. Также россияне могут рассчитывать на компенсацию — фиксированную скидку на оплату коммунальных услуг. По словам экономиста Ольги Дайнеко, она рассчитана только на льготников.

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      Мария Черкасова
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