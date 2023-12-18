Одной категории россиян захотели упростить оплату ЖКУ

Живущим в домах без отопления ветеранам захотели упростить оплату услуг ЖКХ

В ЛДПР предложили предоставить ветеранам боевых действий 50-процентные скидки на оплату ряда коммунальных услуг, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Законопроект может быть внесен в Госдуму через месяц после того, как на него будет получен отзыв правительства. В проекте речь идет о ветеранах, которые живут в домах без центрального отопления. Предполагается, что им будет компенсирована половина расходов на твердое топливо, а также газ в баллонах.

Ранее россиянам назвали несколько способов снизить плату за коммунальные услуги. Например, за субсидией к государству могут обратиться жители страны, у которых объем расходов на оплату ЖКУ составляет больше 22 процентов от общих доходов семьи. Также россияне могут рассчитывать на компенсацию — фиксированную скидку на оплату коммунальных услуг. По словам экономиста Ольги Дайнеко, она рассчитана только на льготников.