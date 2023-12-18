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11:47, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о заработке 40 миллионов рублей в месяц

Блогер Эльдар Джарахов рассказал, что зарабатывал 40 миллионов рублей в месяц

Кадр: Джарахов / YouTube

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов заявил, что в течение некоторого времени ему удавалось зарабатывать по 40 миллионов рублей в месяц. О доходах он высказался в шоу «Подкаст №1», выпуск доступен на YouTube.

«Я разные деньги зарабатывал. Я зарабатывал и ноль, и пятьдесят тысяч рублей в месяц, и жил в долг, и делал 40 миллионов рублей за месяц», — вспомнил Джарахов. Он также назвал время, когда его доход составлял 40 миллионов рублей в месяц, прекрасным периодом.

Блогер добавил, что не хотел бы всю жизнь гнаться за большим количеством денег, так как, по его мнению, при таком образе жизни человек не сможет стать счастливым. «Я не согласен с фразой, что денег много не бывает. Денег много бывает», — отметил он.

В феврале 2022 года Джарахов раскрыл свой доход. Блогер заявил, что зарабатывает в среднем пять-шесть миллионов рублей в месяц. При этом он признался, что не умеет правильно распоряжаться финансами.

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      Маргарита Щигарева
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