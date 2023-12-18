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11:25, 18 декабря 2023Экономика

Поставки российской агропродукции в одну страну взлетели

Объемы поставок российской агропродукции в Китай выросли на 63 %

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам первых десяти месяцев 2023 года суммарные объемы поставок российской агропродукции в Китай увеличились на 63 процента и достигли уровня в 6,2 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на справочные материалы к рабочему визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в КНР.

Благодаря подобной динамике продукции российского аграрно-промышленного комплекса (АПК) удалось выйти на второе место в структуре экспорта РФ в Китай, уступив лишь поставкам углеводородов, уточнили в правительстве РФ. Подобное обстоятельство свидетельствует о развитии двусторонних торговых отношений России и КНР, заключили в кабмине.

Ранее аналитики Главного таможенного управления Китая сообщили о росте товарооборота с Россией по итогам января-октября до 196,48 миллиарда долларов в денежном выражении. При этом РФ по-прежнему сильно отстает по этому показателю от ведущих внешнеэкономических партнеров КНР.

Лидерами по товарообороту в январе-октябре стали страны АСЕАН (747,3 миллиарда долларов), Евросоюз (655,2 миллиарда долларов) и США (550,7 миллиарда долларов). В топ-5 также вошли латиноамериканские (404,6 миллиарда) и африканские (234,8 миллиарда) государства. Таким образом, отставание России от главных торговых партнеров КНР оценивается в десятки и даже сотни миллиардов долларов.

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      Анатолий Акулов
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