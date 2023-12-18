Пытавшихся поджечь релейные шкафы россиян приговорили к лишению свободы

В Краснодаре суд лишил свободы пытавшихся поджечь релейные шкафы двух мужчин

В Краснодаре суд лишил свободы Александра Андреева и Петра Воскобойника, которые пытались поджечь релейные шкафы на местной железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Мужчин признали виновными по статьям 30, 281 УК РФ. Воскобойнику назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет и два месяца, а Андрееву — на шесть с половиной лет. Первые два года они проведут в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, в феврале осужденные в одном из мессенджеров получили предложение о заработке. Им сказали поджечь два релейных шкафа, расположенных в поселке Лорис. За каждый обещали заплатить по 10 тысяч рублей. Мужчины согласились.

Утром 3 февраля они получили деньги на монтировку, которая была нужна для вскрытия релейных шкафов, а также на бензин и моторное масло. Их задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Ранее в Омске сотрудники правоохранительных органов организовали розыск неизвестных диверсантов, устроивших поджог железнодорожного оборудования на грузовой станции.