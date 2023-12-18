Россияне ринулись брать отпуска за свой счет

РБК: число россиян в отпуске за свой счет превысило 3,4 миллиона человек

По итогам третьего квартала 2023 года число работников крупных и средних российских предприятий, побывавших в отпуске за свой счет, составило 3,44 миллиона человек. Этот показатель стал рекордным как минимум за последние 10 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В сравнении с тем же периодом 2022-го показатель вырос на четыре процента. Вместе с этим по итогам июля-сентября 2023-го в 2,4 раза снизилось число сотрудников в простое. Впервые за последнее десятилетие количество подобных работников оказалось ниже 100 тысяч и составило чуть менее 99 тысячи человек, уточнили эксперты.

Подобная динамика фиксируется на фоне общего дефицита персонала и рекордного снижения безработицы, считают аналитики. Согласно данным Росстата, по итогам октября уровень безработицы в России достиг очередного исторического минимума в 2,9 процента. На этом фоне рост числа отпускников за свой счет эксперты связали с усилением проблемы скрытой безработицы. В сложной экономической ситуации работодателю выгоднее отправить сотрудников в неоплачиваемый отдых, чем оплачивать простой, пришли к выводу аналитики.

О росте числа российских сотрудников, которые отдыхали за свой счет по инициативе работодателя, газета «Известия» со ссылкой на научную статью замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова сообщала еще во второй половине сентября. Отмечалось, что в 2022-м и начале 2023 года в неоплачиваемый отпуск отправили каждого десятого работника, что стало максимальным показателем за 12 лет.

Директор Центра развития карьеры РАНХиГС Анна Евсюкова связала подобную динамику с желанием руководителей крупного и среднего российского бизнеса сэкономить денежные средства на фоне масштабных международных санкций. По ее словам, в условиях кризисной ситуации работники соглашаются пойти на уступки начальству, так как предпочитают не менять место работы, опасаясь за свой доход.