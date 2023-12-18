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15:36, 18 декабря 2023Экономика

Сладости в США резко подорожали из-за глобальной проблемы

Bloomberg: сладости в США подорожали на 13 % из-за дефицита сахара

Фото: Anas Alhajj / Unsplash

Сладости в США резко подорожали из-за дефицита сахара. Об этом сообщает Bloomberg.

Нехватка сырья привела к росту цен на 13,4 процента год к году — ее причиной стала продолжительная засуха в ключевых регионах выращивания сахарного тростника в штате Луизиана в США и в Мексике. Глобальные климатические проблемы в американском штате усугубили проблемы, которые сложились после урагана «Катрина», который в 2005 году навредил плантациям и заводам по переработке тростника.

«Мы просто решили, что лучше платить за сахар больше и перекладывать это на потребителей, чем остаться без него вообще», — заявил генеральный директор компании Spangler Candy Co Кирк Вашо.

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Сейчас власти США поддерживают местных производителей квотами на экспорт и ограничениями на ввоз сахара из-за рубежа по льготным тарифам. Такие меры объясняют борьбой с затовариванием рынка дешевым сырьем. Однако представители отрасли считают это решение вредным, так как производителям приходится повышать цены, а установленные правила не позволяют справиться с дефицитом. Согласно октябрьскому отчету Управления государственной отчетности США, меры поддержки приводят к чистым экономическим потерям в 1,6 миллиарда долларов в год.

На фоне проблем с сахаром многие производители переносят производство за рубеж — в Мексику или Гватемалу. Низкие цены на сырье компенсируют сопутствующие траты, отметил Вашо.

О грядущем подорожании шоколада ранее сообщило российское подразделение крупнейшего мирового производителя, швейцарской Barry Callebaut. Компания сообщила об увеличении цен в среднем на 20 процентов. Стоимость кондитерских изделий вырастет из-за рекордного увеличения цен на какао-бобы на фоне дефицита, подорожания сырья и упаковки, возросших транспортных расходов и ослабления рубля, пояснили представители Barry Callebaut.

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      Вячеслав Агапов
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